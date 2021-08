Evasione fiscale, il Papeete di Milano Marittima nella bufera: sequestrato mezzo milione di euro per fatture false (Di martedì 3 agosto 2021) Un sequestro da 2,3 milioni di euro a 35 imprenditori romagnoli: è questa la somma requisita dal gip di Ravenna Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura, nell’ambito di un’inchiesta sull’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tra le società coinvolte ci sono anche la Papeete Srl (per 384.676 euro) e la VillaPapeete srl (per 147.142 euro) di Milano Marittima, il noto stabilimento balneare della costa adriatica diventato famoso per avere spesso tra i suoi ospiti d’eccellenza ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Un sequestro da 2,3 milioni dia 35 imprenditori romagnoli: è questa la somma requisita dal gip di Ravenna Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura, nell’ambito di un’inchiesta sull’utilizzo direlative a operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tra le società coinvolte ci sono anche laSrl (per 384.676) e la Villasrl (per 147.142) di, il noto stabilimento balneare della costa adriatica diventato famoso per avere spesso tra i suoi ospiti d’eccellenza ...

fattoquotidiano : Papeete, sequestro da 500mila euro per lo stabilimento e la discoteca più amati da Salvini: inchiesta per evasione… - HuffPostItalia : Evasione fiscale al Papeete Beach. Sequestrato mezzo milione di euro - repubblica : Evasione fiscale, sequestro al Papeete per oltre mezzo milione - il_Conte78 : RT @Marco_dreams: Evasione fiscale al Papetee? Ma dai, chi l’avrebbe mai pensato. Povero leghista Casanova (eletto al parlamento Europeo i… - emme_line11 : RT @erretti42: Eccolo Massimo Casanova quello che frignava per i mancati ristori a cui la GdF ha sequestrato mezzo milione di euro per evas… -