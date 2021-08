Evasione fiscale al Papeete Beach. Sequestrato mezzo milione di euro (Di martedì 3 agosto 2021) Ci sono anche la Papeete Srl, per 384.676 euro e la VillaPapeete srl, per 147.142, tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura. Il provvedimento è a carico di 35 imprenditori per un totale di circa 2,3 milioni di euro. L’accusa è perlopiù di avere utilizzato - come riportato dalla stampa locale - fatture relative a operazioni ritenute inesistenti per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza ravennate c’è la società ravennate Mib Service nata nel 2010 con il dichiarato scopo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Ci sono anche laSrl, per 384.676e la Villasrl, per 147.142, tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura. Il provvedimento è a carico di 35 imprenditori per un totale di circa 2,3 milioni di. L’accusa è perlopiù di avere utilizzato - come riportato dalla stampa locale - fatture relative a operazioni ritenute inesistenti per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza ravennate c’è la società ravennate Mib Service nata nel 2010 con il dichiarato scopo di ...

