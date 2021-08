Ettorre | “Mi auguro si apra un ciclo per la vela italiana”

(Di martedì 3 agosto 2021) “È una medaglia attesa tanti anni, con trepidazione perché il movimento era pronto per avere questa grande soddisfazione” ha detto il presidente della FederFrancesco, a Casa Italia per festeggiare l’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17. gm/gtr su Il Corriere della Città.

Francesco, presidente della Fiv, descrive così all'Adnkronos il momento di festa della vela ... Miche sia partito un ciclo per la vela italiana'. LE ULTIME NOTIZIE World Covid: Cina, a ...Il Presidente Francescoha analizzato la tematica dalla prospettiva federale: "Ringrazio ... Miprosegua". Andrea Di Castro e Francesca Ambruoso, preparatori atletici dell'Istituto di ...Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano la medaglia d'oro nella vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia azzurra si impone nei Nacra 17 chiudendo al sest ...Roma, 3 ago. "Qui è un delirio, e me la sto godendo tutta. Questa medaglia che non arrivava mai era diventata un incubo, oltre vent'anni sono davvero troppi". F ...