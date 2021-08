Ethuil | “Siamo come la Primavera Delicati | ma dirompenti”

(Di martedì 3 agosto 2021) Giada, Paolo e Gabriele insieme formano gli. Dopo “Quello che non sai di me” brano del 2019, il gruppo torna con “Illusione” sulla dipendenza da Social. L’intervista di Zon.it Giada Metaldi, Paolo Pellicini e Gabriele Dellea insieme formano gli. Il trio dai suoni pop-elettronici, dopo il successo di Quello che non sai di me, brano che a maggio del 2019 ha raggiunto il sesto posto nelle classifiche indipendenti, tornano con un nuovo singolo. Si tratta di Illusione, brano prodotto da Ivan Ciccarelli e mixato da Massimo Faggioni. Il trio duetta con Mr. Dailom in un pezzo energetico e provocatorio. Tematica principale è la dipendenza da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ethuil Siamo

Time Magazine

...così persi in questa condizione da non renderci conto di quantoin realtà separati, ... "Il video - dicono gli- è anche un inno alla ripartenza della musica dal vivo. Abbiamo scelto ......dal reale " affermano gli" il nostro obiettivo non è quello di dare lezioni o fare la morale, bensì di raccontare in musica il periodo storico in cui stiamo vivendo, di cui noi stessi...Gabriele Dellea degli Ethuil tra canto, chitarra e le esibizioni in chiesa con l'organo. Smells Like Teen Spirit dei Nirvana lo ha cambiato.Il trio pop Ethuil torna con un nuovo brano, dal titolo "Illusione", che vede la partecipazione di Mr. Dailom. Il brano, prodotto da Ivan Ciccarelli e mixato da Massimo Faggioni, è un mix di musica el ...