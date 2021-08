Eriksen sbarca a Milano | dai test fisici il suo futuro La situazione

(Di martedì 3 agosto 2021) Christian, centrocampista dell’Inter, è tornato adopo il malore in campo avuto durante una partita ad Euro 2020. Christianha fatto ritorno in Italia dopo più di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ultimaparola.com

Christiana Milano e rientra in città dopo il dramma agli Europei. Il centrocampista dell' Inter , al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo dopo l'operazione al cuore in seguito ...... 'non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato. Il giocatore ha dimostrato il proprio valore e poi è venuto fuori il campione: speriamo possa risolvere questi problemi di salute' . MALORE ...Il calciatore vedrà ora anche i compagni di squadra e farà la conoscenza con il nuovo tecnico Simone Inzaghi. Il trequartista danese, reduce dal malore nella prima gara di Euro 2020 e la conseguente o ...Riabbraccerà presto la squadra. Se i test medici accerteranno la natura infettiva del problema al cuore, potrebbe tornare in campo in Italia ...