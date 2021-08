Eriksen è a Milano | in questi giorni si valuta il ritorno in campo

(Di martedì 3 agosto 2021) Il centrocampista danese dell’Inter Christianè finalmente sbarcato adove si sottoporrà ad ulteriori controlli Dopo il malore dello scorso 12 giugno il centrocampista dell’Inter Christianè tornato a, come riportato da Sky Sport. Insi sottoporrà ad ulteriori accertamenti perre la sua condizione e il possibilein. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : Bentornato a Milano Christian #Eriksen - MatteoBarzaghi : Nel pieno dell’assalto blues a Lukaku, un grande saluto ad Eriksen che è rientrato a Milano. Bentornato!!! Welcome… - FcInterNewsit : GdS – Eriksen torna a Milano: futuro da chiarire tra campo e assicurazioni - GreenMidnight1 : RT @MatteoBarzaghi: Nel pieno dell’assalto blues a Lukaku, un grande saluto ad Eriksen che è rientrato a Milano. Bentornato!!! Welcome back… - lauvtaro : RT @MatteoBarzaghi: Nel pieno dell’assalto blues a Lukaku, un grande saluto ad Eriksen che è rientrato a Milano. Bentornato!!! Welcome back… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen Milano

...Christianè finalmente sbarcato adove si sottoporrà ad ulteriori controlli Dopo il malore dello scorso 12 giugno il centrocampista dell'Inter Christianè tornato a, ...Commenta per primo L'Inter riabbraccia Christian. Il centrocampista danese, 29 anni, è tornato oggi a. Il suo programma prevede un colloquio con i dirigenti del club nerazzurro e una visita ad Appiano Gentile per salutare i suoi ...Eriksen finalmente ha fatto rientro nella sua casa nerazzurra, dove era atteso da tempo da tutta l'Inter e a braccia aperte. Ora ad Appiano?Come previsto Christian Eriksen è tornato in Italia. Il centrocampista dell'Inter è infatti atterrato a Milano: nei prossimi giorni, dopo un saluto ai compagni di squadra e al nuovo tennico nerazzurro ...