Epilessia e piena cittadinanza | legge vicina In Italia oltre 500 mila pazienti

Leggi su cityroma

(Di martedì 3 agosto 2021) L’non è mai stata cosìa unache garantisca unaalle persone con. Il Ddl promosso da AICE – Associazionena Contro l’– per dare uniformità giuridica alle esperienze delle 500persone che inconvivono con questa patologia entrerà nel vivo del suo iter in Senato a settembre. «Ci sono alcuni nodi legislativi da sciogliere, ma l’intesa è trasversale tra le forze politiche. Se tutto va bene chiuderemo la partita in Senato entro i primi mesi ...