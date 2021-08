Elezioni Comunali Napoli 2021 | alle urne il 3 e 4 ottobre per il primo turno

Advertising

SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - gualtierieurope : Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di… - TuttoSesto : #SestoFiorentino, elezioni comunali: ecco quando si terranno - TuttoSesto - - MuredduGiovanni : RT @info_longo: @Gianmar26145917 Il governo ha indetto le elezioni comunali e regionali per i primi di ottobre...NATURALMENTE AI SEGGI POTR… - VedeleAngela : RT @tempoweb: #ElezioniComunali, ci sono le date. Ecco quando si vota a #Roma e in oltre mille città #viminale #amministrative #iltempoquot… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Comunali

Nel 2011, in occasione delledi Latina era tornato alla politica attiva sostenendo Futuro e Libertà e ottenendo l'1,05% delle preferenze. Nel 2012 si cimenta nel progetto Pianura ...La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese , ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale diamministrative,e circoscrizionali, nei comuni delle regioni a ...Si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre. In provincia di Grosseto saranno 5 i comuni chiamati al voto. Roma: Il Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ...Fissata la data delle elezioni amministrative: si voterà il 3 e il 4 ottobre prossimi per l’elezione di sindaci e consigli comunali in 1.162 comuni di ...