Elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre | si vota | tra le altre | a Roma | Milano | Napoli | Torino e Bologna

Le elezioni amministrative (comunali, tra cui, e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione ...

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese , ha firmato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di(comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Ballottaggi previsti per il 17 - 18 ottobre leggi anche Riforma Giustizia, la Camera ottiene per ...Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha infatti adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di ...Le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ...Firmato dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali/municipali) ...