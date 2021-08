(Di martedì 3 agosto 2021) I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettor L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, insieme alle regionali in Cal… - Agenzia_Ansa : FLASH I Decreto Viminale, elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre. Saranno coinvolti un totale di 12.015.276 elettori #ANSA - SkyTG24 : Napoli, Hugo Maradona si candiderà alle elezioni amministrative - MaristinaG : RT @paolorm2012: Elezioni amministrative, decisa la data dal Viminale: si vota il 3 e il 4 ottobre. Comuni coinvolti saranno 1.162 https://… - FirenzePost : Elezioni amministrative il 3 e 4 ottobre, il decreto del ministro Lamorgese -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative

... se il premier lasciasse per il Colle, si andrebbe allee la destra avrebbe un problema a ... A prescindere anche dal segno del voto delle" ieri è arrivata la data, il 3 e il 4 ...Un qualche rafforzamento della sua leadership potrebbe venire sia dalle vittorie possibili in numerosea ottobre sia da un suo chiaro e netto succ esso nell'elezione ...“Ci risiamo! In piena calura estiva il Dott. Albertini, presidente pro tempore del Consorzio di Igiene Ambientale FG4, convoca l’assemblea per sottoporre una nuova proposta di project financing finali ...Il nuovo decreto del Viminale fissa le date delle elezioni amministrative a domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con ballottaggi il 17 e il 18 ottobre.