Elettra Lamborghini incinta? La verità dietro quel “Ciao da noi tre”

(Di martedì 3 agosto 2021)? Pubblica una foto su Instagram in bikini con una caption che non è passata inosservata. Sfoggiando un bikini giallo, laha scritto: “da noi tre”. Al di sotto dello scatto, migliaia di commenti. A migliaia i fan disi sono scatenati, tante le ipotesi, tutte e il contrario di tutte. Il gossip impazza ma sembra che, per i più informati, la cantante non sia per nienteè infatti solita considerare molto il suo seno prosperoso e si riferiva indubbiamente alle tette, stando alle ipotesi di ...

INYOUREYESZ4YN : sognando baby k feat ana mena feat elettra lamborghini #battitilive - fridayischoking : @concretxpoppy ELETTRA LAMBORGHINI INCINTA - giampodda : RT @Emanuel95917662: Metto un attimo su Italia uno e vedo Elettra Lamborghini che canta, o meglio prova a cantare, visto che non lo sa fare… - premessoche : RT @Emanuel95917662: Metto un attimo su Italia uno e vedo Elettra Lamborghini che canta, o meglio prova a cantare, visto che non lo sa fare… - chaantii_ : RT @luca_carioli: Molto sobria Suor Elettra Lamborghini a #battitilive -

Battiti Live 2021 quarta puntata: commento live Folta carrellata di ospiti al Battiti Live 2021 in occasione della quarta puntata di questa stagione. Dopo Deddy,, Noemi, Aka7even e The Kolors, approda sul palco di Otranto la spumeggiante Alice Merton . Atmosfera elettrizzante in Puglia, con le esibizioni on the road che come al solito vanno ...Ecco, a seguire, il cast dei cantanti che si esibiranno nella quarta serata dei Battiti Live: Alice Merton, Boomdabash, Baby K, The Kolors, Ernia, Aiello, Rkomi, Aka7even, Rocco ...Elettra Lamborghini al Battiti Live 2021, il successo di "Pistolero" e "Pem Pem", la sua carriera ambiziosa e un pancino sospetto.Battiti Live 2021, quarta puntata in onda questa sera, 3 agosto, dalle 21.15. Ecco i cantanti che si esibiranno e le anticipazioni ...