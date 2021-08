Elettra Lamborghini e AfroJack, estate d’amore (e da futuri genitori?) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da giorni il gossip parla di un bebè in arrivo per Elettra Lamborghini e suo marito, il dj AfroJack. Ora la showgirl ha alimentato le voci pubblicando su Instagram un selfie in bikini, sullo sfondo un piscina affacciata sul mar Egeo, accompagnata da una criptica didascalia: «Ciao da noi tre». Segue emoticon con due meloni. Molti fan di Elettra non hanno dubbi: il post confermerebbe la gravidanza. Altri, causa meloni, interpretano la frase come un (non elegantissimo) riferimento della Lamborghini al suo seno. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da giorni il gossip parla di un bebè in arrivo per Elettra Lamborghini e suo marito, il dj AfroJack. Ora la showgirl ha alimentato le voci pubblicando su Instagram un selfie in bikini, sullo sfondo un piscina affacciata sul mar Egeo, accompagnata da una criptica didascalia: «Ciao da noi tre». Segue emoticon con due meloni. Molti fan di Elettra non hanno dubbi: il post confermerebbe la gravidanza. Altri, causa meloni, interpretano la frase come un (non elegantissimo) riferimento della Lamborghini al suo seno.

