Eleonora Brigliadori sul vaccino: "Sarete colonizzati da un'entità satanica" (video) (Di martedì 3 agosto 2021) Eleonora Brigliadori torna a parlare del vaccino e non smette di stupire con le sue bislacche teorie: l'ex annunciatrice prevede per i vaccinati un futuro satanico: ecco il video. Eleonora Brigliadori prevede, per chi si è somministrato il vaccino, un futuro satanico: ancora una volta l'ex annunciatrice di Canale 5 ha assunto posizioni radicali sulla salute e intrattenuto il pubblico con un assurdo monologo no-vax. Il regno di Satana è sempre più vicino, stando alle dichiarazioni di Eleonora Brigliadori, che già in passato aveva definito ...

