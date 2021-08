Eleonora Brigliadori sui vaccini sarete colonizzati da Satana vi uccideranno con impulsi 5G (Di martedì 3 agosto 2021) Eleonora Brigliadori è contro i vaccini e alcuni giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose davvero pesanti: “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la Leggi su people24.myblog (Di martedì 3 agosto 2021)è contro ie alcuni giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose davvero pesanti: “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la

LuceChiara1211 : RT @GUERRIERA110: Eleonora Brigliadori choc: «Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà» - GUERRIERA110 : Eleonora Brigliadori choc: «Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà» - egospotami : Eleonora #Brigliadori: “Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente.… - Fitsongs69 : RT @grande_flagello: Eleonora Brigliadori e l'anatema no-vax: 'Fra 18 mesi morirete. L'impulso 5G manderà in corto circuito le sinapsi per… - buonasulpane : Eleonora #Brigliadori era quella che col suocero in rianimazione al Cardarelli voleva entrare per forza per fare un… -