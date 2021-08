Eleonora Brigliadori shock sui vaccini: “Sarete colonizzati da Satana, vi uccideranno con impulsi 5G” (Di martedì 3 agosto 2021) Le dichiarazioni assurde dell'attrice sui vaccini. “Basta vaccinazioni e tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire le persone, che devono tornare a pensare liberamente. La maschera non ti protegge da nulla, ma manda in cortocircuito le tue sinapsi. Non pensi bene da quando ti sei vestito. Ti stanno uccidendo. Sono qui per cercare di salvarti. Ogni uomo deve decidere cosa fare della sua vita¨. Così dice Eleonora Brigliadori. Ci sono, fortunatamente, centinaia di vip favorevoli al vaccino e che spingono tutti i loro sostenitori a difendersi dal Covid facendosi vaccinare. Purtroppo c'è anche chi si è detto contrario e ha diffuso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Le dichiarazioni assurde dell'attrice sui. “Basta vaccinazioni e tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire le persone, che devono tornare a pensare liberamente. La maschera non ti protegge da nulla, ma manda in cortocircuito le tue sinapsi. Non pensi bene da quando ti sei vestito. Ti stanno uccidendo. Sono qui per cercare di salvarti. Ogni uomo deve decidere cosa fare della sua vita¨. Così dice. Ci sono, fortunatamente, centinaia di vip favorevoli al vaccino e che spingono tutti i loro sostenitori a difendersi dal Covid facendosi vaccinare. Purtroppo c'è anche chi si è detto contrario e ha diffuso ...

