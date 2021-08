eFootball | Konami ammette che al lancio in autunno l’erede di PES sarà una demoHDblog it

(Di martedì 3 agosto 2021) Perè importante rilasciarein, anche se in una versione limitata nei contenuti, che più avanti arriveranno: Master League compresa.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : eFootball, Konami ammette che al lancio in autunno l'erede di PES sarà una demo - spaziogames : #eFootball, il successore di PES, sarà una demo al lancio. - GamingToday4 : eFootball: Konami ammette che sarà una demo all’inizio, conta solo consegnarlo ai giocatori - GamingTalker : eFootball, Konami ammette che al lancio sarà come una demo - GameXperienceIT : eFootball al lancio sarà sostanzialmente una demo, ammette Konami -

Ultime Notizie dalla rete : eFootball Konami

A fine luglioha confermato i clamorosi rumor che parlavano di un addio al brand storico PES per il passaggio ad, un cambio di paradigma radicale rispetto al passato ma anche al presente del ...ha voluto chiarire meglio il lancio di, previsto per questo autunno , con una serie di tweet di risposte a domande comuni. La nuova veste della serie di Pro Evolution Soccer (PES per ...Per Konami è importante rilasciare eFootball in autunno, anche se in una versione limitata nei contenuti, che più avanti arriveranno: Master League compresa.eFootball: niente microtransazioni al lancio, chiarisce Konami | La versione iniziale del gioco free-to-play sarà paragonabile a una demo.