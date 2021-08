Ecobonus per auto ecologiche: in un giorno oltre 14mila prenotazioni (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 agosto 2021 - auto ed Ecobonus per vetture green : in 24 ore oltre 14mila prenotazioni online . Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico, Ecobonus.mise.gov.it, sono stati finora prenotati dai concessionari incentivi per oltre 26 milioni di euro per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2. Le prenotazioni effettuate sono ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 agosto 2021 -edper vetture green : in 24 oreonline . Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico,.mise.gov.it, sono stati finora prenotati dai concessionari incentivi per26 milioni di euro per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2. Leeffettuate sono ...

