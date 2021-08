Ecobonus automotive, oltre 14 mila le prenotazioni effettuate finora dai concessionari (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico, Ecobonus.mise.gov.it, sono stati finora prenotati dai concessionari incentivi per oltre 26 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2. Le prenotazioni effettuate sono complessivamente 14.059, di cui 1.345 per la fascia 0-60 g/km di CO2 e 12.714 per la fascia 61-135 g/km di CO2. Da ieri è, infatti, possibile prenotare sulla piattaforma dedicata del ministero gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico,.mise.gov.it, sono statiprenotati daiincentivi per26 milioni di euro per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2. Lesono complessivamente 14.059, di cui 1.345 per la fascia 0-60 g/km di CO2 e 12.714 per la fascia 61-135 g/km di CO2. Da ieri è, infatti, possibile prenotare sulla piattaforma dedicata del ministero gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto ...

