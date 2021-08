Ecobonus auto, al via i nuovi incentivi: ecco come prenotare il contributo fino a 10mila euro (Di martedì 3 agosto 2021) Scattano i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 3 agosto 2021) Scattano iper l'acquisto diecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto...

Advertising

infoiteconomia : Ecobonus auto, al via i nuovi incentivi: ecco come prenotare il contributo fino a 10mila euro - StudioCanu : Ecobonus auto: al via da oggi le prenotazioni - rassegnastampa : Nuovo ecobonus auto al via dal 2 agosto. Cosa prevede - infoiteconomia : Auto, Scudieri: rifinanziare ecobonus, misura ha funzionato - Luca_Zunino : RT @AUTOilmensile: #Incentivi #auto, partono oggi gli #Ecobonus: sul sito del Mise sconti fino a 2mila euro -