Eco-incentivi auto, al via la nuova tornata di bonus per sostenere il mercato (Di martedì 3 agosto 2021) Un fondo da 350 milioni di euro: a tanto ammontano le risorse statali per il rifinanziamento degli ecoincentivi dedicati al settore auto, derivati dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis. Il meccanismo, studiato per favorire il rinnovo del parco auto circolante con mezzi a basso impatto ambientale, continua ad avvalersi della piattaforma ecobonus.mise.gov.it, la stessa su cui è possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione. La fetta più grossa della torta, pari a 200 milioni di euro, è riservata all’acquisto – ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Un fondo da 350 milioni di euro: a tanto ammontano le risorse statali per il rifinanziamento degli ecodedicati al settore, derivati dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis. Il meccanismo, studiato per favorire il rinnovo del parcocircolante con mezzi a basso impatto ambientale, continua ad avvalersi della piattaforma eco.mise.gov.it, la stessa su cui è possibile prenotare gliper l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione. La fetta più grossa della torta, pari a 200 milioni di euro, è riservata all’acquisto – ma ...

