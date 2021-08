“È arrivato il momento”. Dopo tanti segreti, il fidanzato (e allenatore) di Federica Pellegrini si sbilancia (Di martedì 3 agosto 2021) Federica Pellegrini ha terminato la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È riuscita a conquistare la quinta finale in altrettante partecipazioni ai giochi a cinque cerchi nella sua specialità: i 200 metri stile libero di nuoto che l’hanno vista trionfare e collezionare record in successione. Ha deciso di dare l’addio all’attività agonistica a 33 anni. Dopo la finale dei 200 metri Federica Pellegrini si è commossa e ha ringraziato anche il suo allenatore (che è anche il suo fidanzato), Matteo Giunta. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021)ha terminato la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È riuscita a conquistare la quinta finale in altrettante partecipazioni ai giochi a cinque cerchi nella sua specialità: i 200 metri stile libero di nuoto che l’hanno vista trionfare e collezionare record in successione. Ha deciso di dare l’addio all’attività agonistica a 33 anni.la finale dei 200 metrisi è commossa e ha ringraziato anche il suo(che è anche il suo), Matteo Giunta. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche ...

