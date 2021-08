Draghi, Renzi, Di Maio: le tre spine per Conte nuovo leader M5S (Di martedì 3 agosto 2021) Tredici assenti ingiustificati su un totale di 20 renitenti al voto: si chiude così la fiducia alla Camera sulla vituperata riforma Cartabia per il M5S. Nei giorni scorsi le voci sui dissidenti grillini si erano assestate tra i 30 e i 40 malpancisti, poi la frenata di Conte – preoccupato più dal referendum sulla sua “incoronazione” che da Mario Draghi – ha rimesso le cose a posto, limitandosi a mantenere vivo un segnale preoccupante per il Governo. Molti osservatori hanno peraltro notato la presenza prolungata del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ieri sugli scranni del governo, come una sorta di vigilanza attiva sul “branco” in stato ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Tredici assenti ingiustificati su un totale di 20 renitenti al voto: si chiude così la fiducia alla Camera sulla vituperata riforma Cartabia per il M5S. Nei giorni scorsi le voci sui dissidenti grillini si erano assestate tra i 30 e i 40 malpancisti, poi la frenata di– preoccupato più dal referendum sulla sua “incoronazione” che da Mario– ha rimesso le cose a posto, limitandosi a mantenere vivo un segnale preoccupante per il Governo. Molti osservatori hanno peraltro notato la presenza prolungata del ministro degli Esteri, Luigi Di, ieri sugli scranni del governo, come una sorta di vigilanza attiva sul “branco” in stato ...

lucianonobili : “Da una parte c’eravamo noi che volevamo affidare il Paese a #Draghi, dall’altra i suggeritori di Conte, D’Alema, T… - Linkiesta : Essere l’unico vero politico d’Italia è la forza e la debolezza di Matteo Renzi Gli italiani non amano i professio… - Adnkronos : #Renzi sull'attacco di #Travaglio a Draghi: 'Con lui devono vergognarsi D'Alema, Bersani e Speranza'. - ragusaibla : @AngelaAngelmi @WomanWithPen @PoliticaPerJedi Vedi Angela, Giuseppi è stato un'incidente di percorso per Di Maio ne… - Ehij6 : @BenedettaFrucci Gas +21%, Luce+12% benzina in continuo aumento,migliaia di persone che vengono licenziate....ovvia… -