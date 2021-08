Dopo Demiral: la Juventus va su Milenkovic (Di martedì 3 agosto 2021) La Juventus avrebbe individuato nel difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic, il Dopo Demiral, quest’ultimo in procinto di trasferirsi all’Atalanta. La trattativa con l’agente del giocatore è già partita e presto potrebbe pervinre l’offerta al club viola che valuta il giocatore circa 16 milioni di euro. Milenkovic è il Dopo Demiral? Il centrale serbo è sempre piaciuto alla Juventus che ora potrebbe finalmente averlo alle proprie dipendenze. l’operazione è subordinata alla cessione di Merih Demiral all’Atalanta, pronta a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Laavrebbe individuato nel difensore serbo della Fiorentina, Nikola, il, quest’ultimo in procinto di trasferirsi all’Atalanta. La trattativa con l’agente del giocatore è già partita e presto potrebbe pervinre l’offerta al club viola che valuta il giocatore circa 16 milioni di euro.è il? Il centrale serbo è sempre piaciuto allache ora potrebbe finalmente averlo alle proprie dipendenze. l’operazione è subordinata alla cessione di Merihall’Atalanta, pronta a ...

Advertising

ZZiliani : Ricapitolando: la #Juve prende #Romero dal Genoa per 26 e lo vende a 18 all’#Atalanta (che ora lo rivenderà per min… - GiacomiAlessio : L'operazione Demiral, ad oggi, sembra una puttanata gargantuesca. Però poi penso ai campioni d'Italia in carica che… - AnnibaleIi : RT @juanito92e: rugani si dirige verso la continassa dopo la cessione di Demiral - mirkonicolino : @Giacomino731 @fab2don Ripeto, il 99% dei tifosi sui social lo scorso anno avrebbe venduto Romero dopo il Genoa. De… - DavidNullo : @nickwolff__ Demiral giocherà con l’Atalanta. Arthur dopo Natale. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Demiral Romero verso il Tottenham: il difensore dell'Atalanta è sempre più vicino alla Premier Cristian Romero è sempre più vicino a vestire la maglia del Tottenham: dopo la leggera frenata del weekend, la trattativa ha subito una nuova accelerata all'inizio di ... trattative per Demiral e Botman ...

Calciomercato Serie A, le ultime notizie del 3 agosto 2021 Tra la necessità di risistemare i bilanci dopo un 2020 segnato dalla pandemia da Covid, i club ... Sul capitolo cessioni, sembra si sia aperto uno spiraglio importante per mandare Merih Demiral in ...

Juve, il dopo Demiral sarà Milenkovic Tutto Juve Calciomercato Atalanta – Chiesto Demiral alla Juventus: il motivo Il giocatore vuole cambiare aria perché desidera avere minutaggio e la Dea fa al caso suo. Merih Demiral verso l'Atalanta in questa sessione di calciomercato: i bergamaschi affonderanno il colpo dopo ...

Mercato Genoa, non solo Lammers: si pensa al ritorno di Simeone. Rugani per la difesa Dopo la cessione di Shomurodov, il mercato del Genoa è pronto a decollare con la ricerca del nuovo centravanti. Si pensa al ritorno di Simeone.

Cristian Romero è sempre più vicino a vestire la maglia del Tottenham:la leggera frenata del weekend, la trattativa ha subito una nuova accelerata all'inizio di ... trattative pere Botman ...Tra la necessità di risistemare i bilanciun 2020 segnato dalla pandemia da Covid, i club ... Sul capitolo cessioni, sembra si sia aperto uno spiraglio importante per mandare Merihin ...Il giocatore vuole cambiare aria perché desidera avere minutaggio e la Dea fa al caso suo. Merih Demiral verso l'Atalanta in questa sessione di calciomercato: i bergamaschi affonderanno il colpo dopo ...Dopo la cessione di Shomurodov, il mercato del Genoa è pronto a decollare con la ricerca del nuovo centravanti. Si pensa al ritorno di Simeone.