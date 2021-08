DIRETTA | Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, operazioni dal 5 al 16 agosto su Istanze online [VIDEO] (Di martedì 3 agosto 2021) Riunione in corso tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sulle supplenze da Gps. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la presentazione delle domande per le Assunzioni in ruolo da GPS prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi e supplenze al 31 agosto e 30 giugno da Gae e GPS per le supplenze (I e II fascia) avverrà da giovedì 5 agosto con scadenza entro il 16 agosto. L'articolo DIRETTA Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, operazioni dal 5 al 16 ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Riunione in corso tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sulleda Gps. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la presentazione delle domande per leinda GPS prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi eal 31e 30 giugno da Gae e GPS per le(I e II fascia) avverrà da giovedì 5con scadenza entro il 16. L'articoloinda GPS edal 5 al 16 ...

