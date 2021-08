Diogo Dalot: «Al Milan tutto perfetto. Futuro? Ho le idee chiare» (Di martedì 3 agosto 2021) Diogo Dalot, terzino del Manchester United, si è soffermato sulla sua esperienza al Milan: le dichiarazioni Diogo Dalot ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale del Manchester United, soffermandosi anche sulla sua esperienza al Milan. Le dichiarazioni. Milan – «Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa del Milan a essere disponibile per tutte le partite della stagione e per me è stata un’ottima cosa, oltre ovviamente ai minuti e alle partite che ho giocato, che sono state tante. E’ stato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021), terzino del Manchester United, si è soffermato sulla sua esperienza al: le dichiarazioniha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale del Manchester United, soffermandosi anche sulla sua esperienza al. Le dichiarazioni.– «Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa dela essere disponibile per tutte le partite della stagione e per me è stata un’ottima cosa, oltre ovviamente ai minuti e alle partite che ho giocato, che sono state tante. E’ stato ...

Advertising

sportli26181512 : Tuttosport - Milan-Dalot: lo United non lo libererà fino a quando non prenderà un altro terzino: Il Milan è ancora… - sportli26181512 : Dalot: 'Una delle estati più belle della mia vita. La stagione al Milan è stata perfetta, ora voglio crescere ancor… - sportli26181512 : Dalot: 'Stagione fantastica al Milan, è stato tutto perfetto': Diogo Dalot, intervistato dal sito ufficiale del Man… - sportli26181512 : Milan-United, prosegue il braccio di ferro per Dalot: Proseguono le contrattazioni per Diogo Dalot. Il portoghese è… - Cucciolina96251 : RT @RossoneroBlog: Il Man Utd annuncia le condizioni di trasferimento per Diogo Dalot mentre il Milan 'prepara l'offerta' per ingaggiare il… -