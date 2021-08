Digitale, ANGI: “Il futuro di Roma Capitale passa per l’innovazione” (Di martedì 3 agosto 2021) Quale futuro per Roma Capitale? Come si potrà, in vista delle elezioni, rendere la città eterna più attrattiva e innovativa per avviare un processo che permetta di renderla una vera e propria smart city? Autorevole è la presa di posizione dell’’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri che, come punto di riferimento dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, evidenzia come la ripartenza sarà possibile solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in eccellenze produttive e di servizio, capaci di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) Qualeper? Come si potrà, in vista delle elezioni, rendere la città eterna più attrattiva e innovativa per avviare un processo che permetta di renderla una vera e propria smart city? Autorevole è la presa di posizione dell’’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri che, come punto di riferimento delin Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, evidenzia come la ripartenza sarà possibile solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in eccellenze produttive e di servizio, capaci di ...

Advertising

ClaudiaLarix : RT @gabferrieri: ?? #Innovazione, ANGI: verso un nuovo modello di #cybersicurezza per l’#Italia #digitale. Lo speciale a mia firma su @Toda… - startzai : RT @gabferrieri: ?? #Innovazione, ANGI: verso un nuovo modello di #cybersicurezza per l’#Italia #digitale. Lo speciale a mia firma su @Toda… - fsoglian : RT @gabferrieri: ?? #Innovazione, ANGI: verso un nuovo modello di #cybersicurezza per l’#Italia #digitale. Lo speciale a mia firma su @Toda… - SignorAldo : RT @gabferrieri: ?? #Innovazione, ANGI: verso un nuovo modello di #cybersicurezza per l’#Italia #digitale. Lo speciale a mia firma su @Toda… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ??#Innovazione, ANGI: verso un nuovo modello di #cybersicurezza per l’#Italia digitale. La priorità per la sicurezza dei dat… -