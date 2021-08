Diario di bordo da Tokyo 2020 | da Saitama a Casa Italia

(Di martedì 3 agosto 2021) DA– ALESSANDRO NIZEGORODCEW La giornata del 3 agosto si apre, finalmente (ma si stava meglio prima) con Matteo Mosciatti nella mia stessa stanza. Sveglia alle 7.30, colazione (ormai è sempre la stessa o quasi dall’inizio: uova strapazzate, due mini salsiccette, frutta, peraltro non tutta indentificata ma buona, piccolo dolce al cioccolato, succo d’arancio e caffè), e via verso l’Mpc (Media Press Centre) dove incrocio per la prima volta Vanni Gibertini (Ubitennis) e incredibilmente il direttore editoriale di Sportface.it Daniele Palizzotto. Sulla navetta indosso il mio classico cappello dei Cleveland Cavaliers. Un giornalista americano di ferma e vuole sapere ...

Advertising

RobertoZangra : RT @lovingnekotachi: Venerdì #3agosto. Partimmo venerdì 3 agosto dalla barra di Saltés, alle otto del mattino. Andammo con forte vento di m… - gabricellula69 : Diario di bordo. 3 agosto. Twitter foto di ragazza fuori forma con bikini succinto, sequela di commenti cattivi (n… - pensierivforme : diario di bordo: fine. - BonvicinoMatteo : RT @nuovafrontiera: “A metà strada tra il diario di bordo di una personale ossessione e il saggio letterario, il volume racconta i fari più… - bianxaneve : RT @martii7_: ma le case editrici, anziché far scrivere a influencer libri sulle corna, non possono contattare matteo pessina e fargli pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Diario bordo

... noto al pubblico e alla critica per film quali Il Compleanno e Poco più di un anno fa "di ... Il film racconta di Palamède e Cador , due marinai, che ingannano il tempo adella loro ...... in versione restaurata in 4K da Studio Canal e dalla Cineteca di Bologna, Caroè uno dei ... lascia la città industriale di Empire per darsi a una vita da nomade moderna adel suo furgone. ...DA TOKYO – ALESSANDRO NIZEGORODCEW. La giornata del 3 agosto si apre, finalmente (ma si stava meglio prima) con Matteo Mosciatti nella mia stessa stanza. Sveglia alle 7.30, cola ...L'ultimo episodio della rubrica "Il diario di bordo" che ha accompagnato quotidianamente il ritiro del Palermo Calcio di Giacomo Filippi in quel di San Gregorio Magno ...