Dentro Frogmore Cottage | la casa di Eugenie di York che prima era di Harry e Meghan

(Di martedì 3 agosto 2021) Hanno fatto parlare il mondo (anche) per la cifra stratosferica che è stata necessaria a ristrutturarlo – ben 2,4 milioni di sterline, che poi hanno restituito – ma Harry e Meghan non hanno mai concesso immagini del Frogmore Cottage: il dono della regina Elisabetta per il loro matrimonio. Ci sta pensando Eugenie di York, nipote prediletta della regina, che è andata a vivere nella villetta che si trova all’interno della tenuta di Windsor poco dopo il trasferimento dei duchi del Sussex negli Stati Uniti, e dove ora abita con suo marito Jack Brooksbank e il loro piccolo August.