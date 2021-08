Denise Esposito, chi è la compagna di Gigi D’Alessio: età, cosa fa nella vita e come ha conosciuto il cantante (Di martedì 3 agosto 2021) Chi è Denise Esposito, la donna che catturato il cuore di Gigi D’Alessio: vi sveliamo tutto sulla napoletana, sapete quanti anni ha? Estate ricca di amore e di nuovi emozionanti inizi per Gigi D’Alessio che nelle ultime ore è diventato il protagonista della cronaca rosa italiana. Il celebre cantante napoletano presto diventerà nuovamente papà: la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 3 agosto 2021) Chi è, la donna che catturato il cuore di: vi sveliamo tutto sulla napoletana, sapete quanti anni ha? Estate ricca di amore e di nuovi emozionanti inizi perche nelle ultime ore è diventato il protagonista della cronaca rosa italiana. Il celebrenapoletano presto diventerà nuovamente papà: la L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fraversion : RT @FQMagazineit: Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non sta a… - VanityFairIt : Il cantante napoletano diventerà di nuovo papà il prossimo autunno, e intanto si gode le vacanze con la nuova compa… - Italia_Notizie : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non… - infoitcultura : Gigi D Alessio, è in arrrivo il quinto figlio: estate d amore con Denise Esposito - GossipItalia3 : Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: la compagna Denise Esposito sarebbe incinta. Spunta la foto… -