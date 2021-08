Demiral ha detto sì all'Atalanta: si va verso il prestito annuale (Di martedì 3 agosto 2021) Con il passaggio sempre più imminente di Cristian Romero al Tottenham, l'Atalanta si fa trovare subito pronta sul mercato: sono ore decisive, infatti, per il trasferimento di Merih Demiral a Bergamo. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Con il passaggio sempre più imminente di Cristian Romero al Tottenham, l'si fa trovare subito pronta sul mercato: sono ore decisive, infatti, per il trasferimento di Meriha Bergamo. ...

Advertising

AvellaGfx : In un’ottica di ringiovanimento Bisognava avere coraggio e impostare la coppia #DeLigt - #Demiral come titolari!… - giampdisan : A quelli che già frignano per #Demiral dico calma. Io aspetto di vedere chi uscirà ancora e chi arriverà prima di d… - lucagiova : @SusannaGatto4 il problema per me è un altro. Non puoi valutare Romero 50 e Demiral la metà. Nella conferenza Alleg… - alex89755780 : Poi però dovete capire la differenza tra la cessione di un potenziale fenomeno (de ligt) e di un potenziale buon g… - Cape18670351 : @_Coso__ @AJGNewsOfficial Non è detto che demiral aumenti il suo valore. Ed oggi con pochi soldi in cassa è uno dei… -