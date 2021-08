Demiral Atalanta, ci siamo: la Juventus ha individuato il sostituto (Di martedì 3 agosto 2021) Merih Demiral è sempre più vicino all’Atalanta: il difensore turco è prossimo a lasciare la Juventus. C’è il sostituto L’Atalanta ha chiesto ufficialmente Merih Demiral alla Juventus: accordo per il prestito con diritto di riscatto che sembra ormai vicino con il turco che troverà lo spazio richiesto la scorsa stagione. La Juve pensa al sostituto. Tuttosport individua, infatti, in Nikola Milenkovic il sostituto di Demiral anche se in rosa la Juventus avrebbe già alcune alternative: Daniele Rugani va ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Merihè sempre più vicino all’: il difensore turco è prossimo a lasciare la. C’è ilL’ha chiesto ufficialmente Merihalla: accordo per il prestito con diritto di riscatto che sembra ormai vicino con il turco che troverà lo spazio richiesto la scorsa stagione. La Juve pensa al. Tuttosport individua, infatti, in Nikola Milenkovic ildianche se in rosa laavrebbe già alcune alternative: Daniele Rugani va ...

