De Zerbi lancia lo Shakhtar | «Possiamo giocarcela anche col Real Madrid»

(Di martedì 3 agosto 2021) Roberto De, allenatore delloDonetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione Roberto De, allenatore delloDonetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca.– «Ho scelto loperché hanno un modo di vedere il calcio simile al mio: il direttore sportivo, gli scout, il direttore generale e, soprattutto, il presidente. Eperché dal mio punto di vista è un top club in Europa. Lo, contro chiunque giochi, scende in campo pensando ...