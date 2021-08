De Luca stregato da Jennifer Lopez in visita a Capri | La considero patrimonio dell' umanità

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 agosto 2021) In occasionea presentazione del Festival Internazionale di"Il cantoe sirene", un commento di Vincenzo Deè diventato subito virale, come accaduto per la minaccia del lanciafiamme durante la prima ondataa pandemia. Il governatorea Campania, commentando le vacanze dei vip tra le meravigliea regione, ha fatto un apprezzamento sulla bellissima J-Lo. La cantante e attrice hato alcune perle campane proprio lo scorso fine settimana con il suo compagno ritrovato, Ben Affleck. La celebre cantante, insieme alla sua dolce ...