Davvero Scalfari desiderava un giornale senza sport?

(Di martedì 3 agosto 2021) Il primo numero della Repubblica, quello che sarebbe stato l’evento giornalistico italiano più importante dell’ultimo mezzo secolo, uscì il 14 gennaio 1976. Pochi giorni prima Eugenione annunciò il debutto in una sala romana di via della Mercede, non lontana dal Caffè Aragno dove si radunavano gli intellettuali romani degli anni Trenta. Fra quelli che lo ascoltavamo io ero seduto in seconda fila.disse che due sarebbero state le peculiarità del suo quotidiano. Non si sarebbe mai occupato die non avrebbe pubblicato una foto che fosse una. Sela Repubblica si fosse attenuta a quel programma, ...

... maestro e sciamano Bobi Bazlen, e per una volta "ultimo" non significa "nuovo", ma"ultimo"... Come quando disse un no impietoso e ripetuto a Eugenio, il quale sognava il logo con il ...E ciò chesorprende (i meno avveduti) è che a reggere il moccolo a questo scempio siano ... Questo era Eugenioil 13 ottobre 2009, dalle colonne di Repubblica con un pezzo dal titolo "...Un po' si credeva davvero che le pagine sportive fossero meno nobili di quelle dedicate a politica e simili, nell’Italia culturalmente arretrata di allora. Ma raccontare lo sport è letteratura, nelle ...Nel suo ultimo libro dedicato all'amico, maestro e sciamano Bobi Bazlen, e per una volta «ultimo» non significa «nuovo», ma davvero «ultimo», Roberto Calasso a un certo punto ci lascia in eredità una ...