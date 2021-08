D'Amato rassicura “Entro 72 ore ripartono le prenotazioni per i vaccini” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. E' in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D'Amato, assessore alla Sanita della Regione Lazio, parlando degli effetti dell'attacco hacker che ha colpito la Regione. “Le somministrazioni – ha aggiunto – in questi giorni non si sono mai interrotte, secondo le prenotazioni precedenti che erano state prese, per cui non c'è mai stata l'interruzione della campagna vaccinale”.“Tutti i servizi di natura ospedaliera, le degenze, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuovedi vaccino, con le medesime modalità di prima. E' in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore”. Lo ha detto a Sky TG24 Alessio D', assessore alla Sanita della Regione Lazio, parlando degli effetti dell'attacco hacker che ha colpito la Regione. “Le somministrazioni – ha aggiunto – in questi giorni non si sono mai interrotte, secondo leprecedenti che erano state prese, per cui non c'è mai stata l'interruzione della campagna vaccinale”.“Tutti i servizi di natura ospedaliera, le degenze, le ...

