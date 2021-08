Dal 23 agosto test antigenici rapidi per fascia 6 - 13 anni, Moratti: 'Saranno gratis, due al mese' (Di martedì 3 agosto 2021) Ripresa dell'attività scolastica in presenza in Lombardia in totale sicurezza. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di ... Leggi su leccotoday (Di martedì 3 agosto 2021) Ripresa dell'attività scolastica in presenza in Lombardia in totale sicurezza. Va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Acerbi sulla nuova Lazio: 'Sono entusiasta, ma non voglio accontentarmi' Spunta anche Hudson - Odoi RITIRO Lazio, le foto all'arrivo ad Auronzo FORMELLO Lazio, Sarri difende Muriqi 'Sedute intense, molto diverse dal lavoro di Inzaghi - spiega il difensore alla radio ...

Green Pass, la battaglia si sposta alla Camera: presentati 1300 emendamenti Circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo di green pass per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri. A quanto si apprende, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega, che è critica ...

Green pass dal 6 agosto: dove e a cosa serve il Resto del Carlino Il mistero Shishov e non solo: altra estate calda Europa-Bielorussia La morte dell'attivista, l'atleta riparata in Polonia, i migranti da Minsk alla Lituania: Lukashenko non si ferma ...

golf olimpico, le azzurre sfidano le big Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso scendono in campo a Tokyo con le migliori al mondo in cerca di una medaglia ...

