DA SPERANZA €50MILIONI DI INDENNIZZI PER DANNI DA VACCINI Ma solo a Operatori Sanitari per Effetti da antiCovid

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 3 agosto 2021) Richieste di Risarcimenti alle ASL in continua Crescita di Carlo Domenico Cristofori Fonte originale: articolo di Gospa News “Tutti isono sicuri ed efficaci”. Sentenziò nei mesi scorsi il Ministro della Salute in Italia ostentando una sicumera per nulla condivisa da altri paesi dell’Unione Europea. A smentirlo almeno in parte giunse la lapidaria decisione della Commissione proviene da Database Italia.