Cristiano Ronaldo sarà il primo a ricevere il premio di capocannoniere intitolato a Paolo Rossi

(Di martedì 3 agosto 2021) L’Associazione Italiana Calciatori ha cambiato ilche assegna aldella Serie A. A partire dal nome, che è stato, eroe del Mondiale 1982 scomparso lo scorso dicembre.a riceverlo per la prima volta, in virtù delle 29 reti segnate nel campionato precedente che gli sono valse la testa della graduatoria. Ilha cambiato anche look:un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al ...

forumJuventus : ?? L'AIC intitola a Paolo Rossi il premio di capocannoniere ?? Il primo a riceverlo sarà Cristiano Ronaldo ?? - DiMarzio : #CristianoRonaldo capocannoniere della #SerieA: il premio è intitolato a Paolo Rossi

ha chiuso la scorsa stagione in Serie A con 29 reti vincendo la classifica dei capocannonieri. Il portoghese nei prossimi mesi riceverà l'ambito premio che, da questa stagione, sarà ...Kaio Jorge arriverà come possibile sostituto dei quattro là davanti; di Morata, perchè il suo ruolo naturale è la punta centrale, di, Chiesa o Dybala perchè sa agire anche come ...Il portoghese sarà premiato come capocannoniere dello scorso campionato con il premio intitolato all’attaccante scomparso a dicembre ...Intitolare il proprio premio a Paolo Rossi. L’Associazione Italiana Calciatori ha deciso di legare per sempre a “Pablito”, l’eroe azzurro del Mundial ...