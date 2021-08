Cristiano Ronaldo | 15 giorni per demolire la costruzione nell' attico da 7 | 3 milioni

(Di martedì 3 agosto 2021) Le autorità locali di Lisbona hanno notificato ache il gazebo in vetro sull'di casa è illegale. Quali opzioni ha il calciatore Foto: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.

Le autorità locali di Lisbona hanno notificato a Cristiano Ronaldo che il gazebo in vetro sull'attico di casa è illegale. Quali opzioni ha il calciatore