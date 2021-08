Cristiano Ronaldo | 15 giorni per demolire la costruzione illegale nell’attico da 7 | 3 milioni di € | cosa ha costruito

Leggi su funweek

(Di martedì 3 agosto 2021) A Luglio, le autorità locali di Lisbona hanno notificato ache il gazebo in vetro sull’attico di casa sua è. LEGGI ANCHE: — Sapete quanto paga di affittoper la mega villa di lusso a Torino? La cifra da capogiro al mese Si tratta una struttura esterna accessoria dovesi allena e passa il tempo con la sua famiglia. Stando ai fatti, riportati dal The Sun, Il calciatore avrebbe 15di tempo per mettersi in regola. Le opzioni persono due: può farla ...