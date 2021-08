Covid | Wuhan testa i suoi 11 milioni di residenti

(Di martedì 3 agosto 2021)ha annunciato il test di tutti i, come risposta immediata contro il- 19, all'indomani della conferma di sette contagi, i primi dopo oltre un anno. Le autorità del capoluogo ...

Cina, il virus torna a Wuhan: tamponi a tappeto sugli abitanti La città cinese di Wuhan, dove è apparso il Covid-19 alla fine del 2019, farà di nuovo il controllo dei suoi abitanti dopo la ricomparsa di sette contagi. Wuhan ha annunciato il test di tutti i suoi residenti, come risposta immediata contro il Covid-19, all'indomani della conferma di sette contagi, i primi dopo oltre un anno. Le autorità del capoluogo stanno preparando il test per tutti gli 11 milioni di abitanti.