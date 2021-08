Covid, Usa donano 110 milioni di dosi di vaccino all'estero (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti hanno donato circa 110 milioni di dosi di vaccino anti - Covid a oltre 60 Paesi. Lo ha reso noto la Casa Bianca, aggiungendo che la maggior parte delle dosi sono state distribuite ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti hanno donato circa 110didianti -a oltre 60 Paesi. Lo ha reso noto la Casa Bianca, aggiungendo che la maggior parte dellesono state distribuite ai ...

