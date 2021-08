Covid: Usa donano 110 milioni di dosi all'estero (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti hanno donato e spedito oltre 110 milioni di dosi di vaccino anti - Covid a oltre 60 Paesi. Lo rende noto la Casa Bianca. L'annuncio del presidente Joe Biden è atteso nelle prossime ore. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Gli Stati Uniti hanno donato e spedito oltre 110didi vaccino anti -a oltre 60 Paesi. Lo rende noto la Casa Bianca. L'annuncio del presidente Joe Biden è atteso nelle prossime ore.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid, in Gb e Olanda contagi in calo (e senza restrizioni): com'è possibile? Le 5 ipotesi del virologo Silvestri Com'è possibile? A questa domanda ha provato a rispondere il virologo Guido Silvestri , docente negli Usa alla Emory University di Atlanta e fondatore della pagina social 'Pillole di ottimismo'. '...

Covid: Usa donano 110 milioni di dosi all'estero Gli Stati Uniti hanno donato e spedito oltre 110 milioni di dosi di vaccino anti - Covid a oltre 60 Paesi. Lo rende noto la Casa Bianca. L'annuncio del presidente Joe Biden è atteso nelle prossime ore. La maggior parte delle dosi sono state distribuite ai Paesi più bisognosi ...

Covid: Usa donano 110 milioni di dosi all'estero - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Europa in cauto rialzo, effetto conti, Milano +0,1% Positivi i futures Usa in attesa di numerosi dati macro. Dall'Ue è previsto l'indice dei prezzi alla produzione, mentre dagli Usa sono in arrivo il Redbook sul commercio, gli ordini di fabbrica ...

Covid: non ha fatto aumentare i parti pre-termine (ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il Covid non ha fatto aumentare i casi di parti prematuri e bambini nati morti, durante il primo anno di pandemia: lo indica uno studio canadese, pubblicato sul Canadian Medica ...

