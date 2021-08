Covid, Pregliasco: “Vaccino non esonera da dispositivi protezione” (Di martedì 3 agosto 2021) “La vaccinazione anti Covid rappresenta un rasserenamento, una modalità di garantire maggiore sicurezza, ma resta fondamentale mantenere, per noi tutti, in una vita comune, ma ancor più in un ambiente di lavoro – viste le responsabilità del contesto – i dispositivi di protezione, i rituali che a volte sfuggono, perché sono fastidiosi, allungano i tempi, aumentano i costi. Ma sono assolutamente determinanti e necessari”. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà Estate’, su Rai Tra. “Il Vaccino non è uno schermo al 100% ma ha oggettivi risultati, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “La vaccinazione antirappresenta un rasserenamento, una modalità di garantire maggiore sicurezza, ma resta fondamentale mantenere, per noi tutti, in una vita comune, ma ancor più in un ambiente di lavoro – viste le responsabilità del contesto – idi, i rituali che a volte sfuggono, perché sono fastidiosi, allungano i tempi, aumentano i costi. Ma sono assolutamente determinanti e necessari”. Lo ha detto Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà Estate’, su Rai Tra. “Ilnon è uno schermo al 100% ma ha oggettivi risultati, di ...

