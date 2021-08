Covid, Paul McCartney si vaccina “E’ cool, fatelo anche voi” (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA (ITALPRESS) – Paul McCartney si è vaccinato. “Siate cool, fatelo anche voi”, ha scritto l’ex Beatle nel post che accompagna l’immagine sui suoi profili social con cappellino di lana in testa, mascherina sul volto e maglione blu.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021) LONDRA (ITALPRESS) –si èto. “Siatevoi”, ha scritto l’ex Beatle nel post che accompagna l’immagine sui suoi profili social con cappellino di lana in testa, mascherina sul volto e maglione blu.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

