Covid oggi Veneto, 663 contagi e 4 morti: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 663 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, martedì 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Da ieri i dimessi o guariti sono stati 572. Nella Regione i positivi al momento sono 12.747. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Verona a 142, Padova a 133, Venezia a 118, Vicenza a 105 e Treviso a 102. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 663 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, martedì 3. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Da ieri i dimessi o guariti sono stati 572. Nella Regione i positivi al momento sono 12.747. Tra le province con il maggior numero di nuoviVerona a 142, Padova a 133, Venezia a 118, Vicenza a 105 e Treviso a 102. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - CiaoGrosso : RT @GiorgiaMeloni: Esattamente la stessa sinistra che oggi ci accusa di negazionismo sul Covid per il fatto di mettere in evidenza le contr… - SamGibili1 : RT @ilpetulante: TROVA IL DATO IMPLICITO 'Secondo i dati del ministero della Salute, aggiunge Haaretz, il 42% dei pazienti in condizioni g… -