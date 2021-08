Covid oggi Toscana, 326 contagi: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 326 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.158.100. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 326 ida coronavirus in, 32021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.158.100. L'articolo proviene da Italia Sera.

