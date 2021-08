Covid oggi Sardegna, 210 contagi: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 210 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 2780 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( +3 rispetto a ieri). Sono 5.301 sono i casi di isolamento domiciliare (+106 rispetto a ieri). Si registra un decesso di una donna di 90 anni, residente nella Provincia Sud Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 210 ida coronavirus in, 32021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 2780 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( +3 rispetto a ieri). Sono 5.301 sono i casi di isolamento domiciliare (+106 rispetto a ieri). Si registra un decesso di una donna di 90 anni, residente nella Provincia Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

