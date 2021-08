Covid oggi Piemonte, 194 nuovi contagi e un morto: bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 194 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 3 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. L’indice di positività è all’1,3% dei 14.450 tamponi eseguiti, di cui 5.109 antigenici. Dei 194 nuovi casi, gli asintomatici sono 76 pari al 39,2% del totale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 80, uno in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.517. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 11.700 decessi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 194 ida Coronavirus insecondo ildi, 3. Nella tabella si fa riferimento a un altro. L’indice di positività è all’1,3% dei 14.450 tamponi eseguiti, di cui 5.109 antigenici. Dei 194casi, gli asintomatici sono 76 pari al 39,2% del totale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 80, uno in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.517. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 11.700 decessi, ...

