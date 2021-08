Covid oggi Lazio: 421 contagi, 205 a Roma. Bollettino 3 agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 421 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo Bollettino. Si registrano altri 3 morti. I casi Covid a Roma nelle ultime 24 ore sono 205. “Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni”, ha detto l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un nota, commentando i nuovi dati regionali. oggi si registrano 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), 3 i decessi (+1), i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Sono 421 i nuovida coronavirusnel, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 3 morti. I casinelle ultime 24 ore sono 205. “Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni”, ha detto l’assessore alla Salute della Regione, Alessio D’Amato, in un nota, commentando i nuovi dati regionali.si registrano 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), 3 i decessi (+1), i ...

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - sardanews : Covid in Sardegna, i numeri di oggi: 210 casi e un decesso - IntSovranista : RT @flayawa: Oggi spieghiamo ai #sorci, quelli veri, la differenza tra #greenpass e patente di guida. (Video effettuato nel rispetto dell… -